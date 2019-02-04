الحبس سنة لـ3 متهمين شرعوا فى قتل شقيقين ببولاق الدكرور

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة التجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامهما بالشروع فى قتل مواطنين ببولاق الدكرور.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى، ومحمود عبد المنعم القرموطى، ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسى ومحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهمين: "عبد الرحمن عبد الرؤوف، محمد عبد الرؤوف، كريم خالد"، تهمة الشروع فى قتل المجنى عليهما "مؤمن ممتاز، أحمد ممتاز" عمدا إثر مشاجرة نشبت فيما بينهم أشهر فيها المتهمون أسلحة بيضاء" سنج، مطواة"، وانهالوا بها ضربا على المجنى عليهما بمواضع قاتلة من جسديهما، قاصدين من ذلك قتلا، فأحدثوا بهما الإصابات التى أثبتتها التقارير الطبية.