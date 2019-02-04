video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 فبراير 2019 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحبس سنة لـ3 متهمين شرعوا فى قتل شقيقين ببولاق الدكرور

الإثنين، 04 فبراير 2019 03:55 م
الحبس سنة لـ3 متهمين شرعوا فى قتل شقيقين ببولاق الدكرور حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة التجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامهما بالشروع فى قتل مواطنين ببولاق الدكرور.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى، ومحمود عبد المنعم القرموطى، ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسى ومحمد صابر.

 

وأسندت النيابة للمتهمين: "عبد الرحمن عبد الرؤوف، محمد عبد الرؤوف، كريم خالد"، تهمة الشروع فى قتل المجنى عليهما "مؤمن ممتاز، أحمد ممتاز" عمدا إثر مشاجرة نشبت فيما بينهم أشهر فيها المتهمون أسلحة بيضاء" سنج، مطواة"، وانهالوا بها ضربا على المجنى عليهما بمواضع قاتلة من جسديهما، قاصدين من ذلك قتلا، فأحدثوا بهما الإصابات التى أثبتتها التقارير الطبية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحبس سنة مع الشغل لسكرتيرة لسرقتها مكتب محامى بالبساتين

محكمة الجنح تعاقب 5 متهمين من عصابة الشكولاتة فى التجمع الخامس بالحبس سنة

قتل

قتل العمد

السجن المشدد

جنايات القاهرة

اخبار الحوادث

الحبس




لا تفوتك
خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة