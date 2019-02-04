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الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل للمليشيا الحوثية جنوبي تعز

الإثنين، 04 فبراير 2019 08:21 م
الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل للمليشيا الحوثية جنوبي تعز الجيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
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خاضت قوات الجيش اليمني عمليات عسكرية عنيفة، اليوم الإثنين، مع مليشيا الحوثي في جبهة الأقروض جنوبي تعز.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن المعارك اندلعت عقب محاولة المليشيا الحوثية التسلل إلى مواقع قوات الجيش في ريف تعز الجنوبي.

وأجبرت قوات الجيش العناصر الحوثية المهاجمة على التراجع تحت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وأُسر أحدهم.

يذكر أن المعارك استمرت لعدة ساعات تمكنت قوات الجيش خلالها من إحباط عملية التسلل وشن هجوم معاكس على المواقع التي كانت المليشيا الحوثية حاولت التمركز فيها واستعادتها بالكامل.

وفي السياق ذاته، نفى مصدر عسكري ما تروج له المليشيا في إعلامها من سقوط جبهة الأقروض جنوبي تعز، مؤكدا أن قوات الجيش تتمركز في كافة مواقعها بالجبهة بما فيها المواقع التي حاولت عناصرها التسلل إليها.

يذكر أن جبهات عدة في تعز تشهد تصعيدا عسكريا للمليشيا الانقلابية يتخلله قصفا عشوائيا يطال القرى والأحياء السكنية في المدينة وريفها يخلف أعدادا من الضحايا المدنيين.

 


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