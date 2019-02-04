التحريات تحدد مصير "دليفرى" متهم بالتحرش بفتاة فى أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية لكشف حقيقة اتهام عامل توصيل طلبات للمنازل تابع لأحد المطاعم "دليفرى" باقتحام شقة تقيم فيها فتاة، ومحاولة التحرش بها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بمحاولة التحرش بفتاة داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، حيث اتهمت فتاة عامل توصيل الطلبات للمنازل "دليفرى" باقتحام شقتها التى تقيم به بمفردها، ومحاولة التحرش بها، حيث استغاثت بجيرانها من سكان العقار، وتمكنوا من ضبطه والاعتداء عليه بالضرب.

وبمواجهة المتهم نفى الاتهام المنسوب إليه، وذكر أنه أخطأ فى رقم الشقة المكلف بتوصيل الطلبات لها، وأنكر تحرشه بالفتاة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.