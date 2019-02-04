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البحوث الاجتماعية: بعض أصحاب العقارات يؤجرون الشقق للإرهابيين بحثا عن المال

الإثنين، 04 فبراير 2019 11:42 ص
البحوث الاجتماعية: بعض أصحاب العقارات يؤجرون الشقق للإرهابيين بحثا عن المال جانب من الندوة
كتب محمود عبد الراضي
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قالت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إنه يقع على عاتق أى مواطن الإبلاغ عن أى تحرك مريب فى العقارات التى يلجأ اليها الإرهابيون لاستئجار الشقق المفروشة .

 

وأضافت مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية: "للأسف فى الأماكن الشعبية يلجأ أصحاب العقارات لتأجير الشقق المفروشة وجمع الأموال دون جمع المعلومات عنه فقد يكون إرهابيا، ومن ثم يجب أن يتم توعية المواطنين بخطورة هذا الأمر".

 

وأقامت وزارة الداخلية ندوة بعنوان "الشعب والشرطة فى صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة وذلك بمركز بحوث الشرطة بالقاهرة الجديدة .

 

واستعرضت الندوة القاء الضوء على المشكلة المطروحة مع بيان أبعادها الأمنية، واللامبالاة فى ملاحظة الغرباء كأحد المتغيرات الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وإبراز دور المواطن فى التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، ودور الإعلام فى نشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية وجهود وزارة الداخلية فى مواجهة هذه المشكلة .


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