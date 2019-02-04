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ارتفاع مؤشر سوق دبى المالى بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين

الإثنين، 04 فبراير 2019 10:32 ص
ارتفاع مؤشر سوق دبى المالى بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين بورصة دبى
كتب ـ هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.09% رابحا عدد 2.21 نقطة ليصل إلى مستوى 2542.46 نقطة.   
 
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 32.3 مليون سهم محققة ما قيمته 58.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1025 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفع 11 سهما، فيما انخفض 9 أسهم، واستقر 9 أسهم.
 
وارتفعت عدد 3 قطاعات، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم السلع بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، وقطاعى العقارات والنقل بنسبة 0.09%.
 
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة مصرف السلام السودان  بنسبة 3.82%، ثم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 1.01%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة دبى الإسلامية للتأمين بنسبة 2.70%، ثم شركة مصرف عجمان بنسبة 1.51%.
 

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