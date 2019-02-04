video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 فبراير 2019 10:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 41 حالة تعدٍ على أملاك الرى فى محافظة سوهاج

الإثنين، 04 فبراير 2019 09:00 ص
إزالة 41 حالة تعدٍ على أملاك الرى فى محافظة سوهاج إزالة تعديات - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بإشراف اللواء هشام الشافعى مدير الأمن، حملة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 41 حالة تعدٍ، فى إطار خطة تنفيذ الموجة الثانية عشر من موجات تنفيذ قرارات الإزالة، "حق الشعب" للأراضى التى لا يجوز تقنينها، وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة وأراضى رفض واضعى اليد عليها تقنين أوضاعهم.

وتم تنفيذ تنفيذ "41" قرار منها "3" قرارت صادرة من الوحدات المحلية "29 " قرار صادرة من الإدارة العامة للرى والصرف " 9 " قرارات فورية أملاك الرى والصرف بإجمالى قيراط و4145 متر .

جاءت الحملة للحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة وخطة العمل بالمديرية بالإزالة الفورية لتلك التعديات لإعطاء الانطباع لدى المتعدين بأن الدولة جادة فى استرداد أراضيها وإيماء لكتاب اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الأمن رقم 203 المؤرخ  9/1/2019 بشأن تنفيذ الموجة الثانية عشر من موجات تنفيذ قرارات الإزالة وتشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة أراضى رفض واضعى اليد عليها تقنين أوضاعهم واستكمالا لتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات على أملاك الدولة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن سوهاج يزيل 54 حالة تعد على أملاك الدولة والرى

سوهاج

اخبار مصر

ازالات

تعديات

اخبار المحافظات




لا تفوتك
خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة