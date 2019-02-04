إزالة 41 حالة تعدٍ على أملاك الرى فى محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شنت مديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بإشراف اللواء هشام الشافعى مدير الأمن، حملة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 41 حالة تعدٍ، فى إطار خطة تنفيذ الموجة الثانية عشر من موجات تنفيذ قرارات الإزالة، "حق الشعب" للأراضى التى لا يجوز تقنينها، وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة وأراضى رفض واضعى اليد عليها تقنين أوضاعهم.

وتم تنفيذ تنفيذ "41" قرار منها "3" قرارت صادرة من الوحدات المحلية "29 " قرار صادرة من الإدارة العامة للرى والصرف " 9 " قرارات فورية أملاك الرى والصرف بإجمالى قيراط و4145 متر .

جاءت الحملة للحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة وخطة العمل بالمديرية بالإزالة الفورية لتلك التعديات لإعطاء الانطباع لدى المتعدين بأن الدولة جادة فى استرداد أراضيها وإيماء لكتاب اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الأمن رقم 203 المؤرخ 9/1/2019 بشأن تنفيذ الموجة الثانية عشر من موجات تنفيذ قرارات الإزالة وتشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة أراضى رفض واضعى اليد عليها تقنين أوضاعهم واستكمالا لتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات على أملاك الدولة.