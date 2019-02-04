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إحالة 5 متهمين بقتل مواطن فى البساتين لفضيلة المفتى

الإثنين، 04 فبراير 2019 01:43 م
إحالة 5 متهمين بقتل مواطن فى البساتين لفضيلة المفتى محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، بإحالة 5 متهمين بقتل مواطن بالبساتين، لفضيلة المفتى لاستطلاع رأيه الشرعى فى إعدامهم.
 

 وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار طارق أبو زيد، قيام المتهمين "محمد على، رشاد على، عباس على ،عماد حمدى، مصطفي حمدى"، بقتل المجني عليه " أحمد غريب"، عمدا مع سبق الإصرار أثر خلاف مسبق  شجر بينه وبين أولهم،  فعقدوا العزم وبيتوا النية علي ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وأخري بيضاء، وتوجهوا إلى حيث تواجده، واقتسموا الأدوار فيما بينهم، فأطق أولهم صوبه عيار ناريا فيما تواجد الباقين للشد من أزره، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته.

 

 


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