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أبو الغيط: سوريا وتركيا يمكنهما إعادة إحياء اتفاق "أضنة"

الإثنين، 04 فبراير 2019 04:44 م
أبو الغيط: سوريا وتركيا يمكنهما إعادة إحياء اتفاق "أضنة" أبو الغيط - أمين عام جامعة الدول العربية
كتب سمير حسنى
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قال أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إن الجامعة لديها مجموعة قرارات تتعلق بالتدخلات الإقليمية ومن دول الجوار داخل الأراضى العربية، مشددا على أن الجانب العربى لا يسعده إقامة ما يسمى منطقة أمنية.

 

وأشار أبو الغيط خلال مؤتمر صحفى على هامش الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى فى بروكسل، إلى الاتفاق السابق بين الحكومتين السورية والتركية والذى يسمى اتفاق "أضنة" فى العام 1998، مؤكدا أن الطرفين يستطيعان التوصل إلى إعادة إحياء هذا الاتفاق.

 

كانت سوريا وتركيا وقعتا على اتفاق "أضنة" اعترف الطرف الأول باعتبار حزب العمال الكردستانى منظمة إرهابية، وشمل الاتفاق أيضا القضاء على مخاوف تركيا بشأن أمنها على حدودها الجنوبية ومكافحة الإرهاب.

 

 


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احمد ابو الغيط

جامعة الدول العربية

سوريا

اضنة




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