وزيرة التخطيط تفتتح 4 مراكز تكنولوجية خلال جولتها بمحافظة الوادى الجديد

كتبت أمنية جلال

قامت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بزيارة معرض الصناعات الحرفية بمبنى ديوان عام المحافظة.

ويأتى ذلك فى إطار جولتها التفقدية لمحافظة الوادى الجديد وزيارة عددا من المشروعات بالمحافظة.

ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط، على ضرورة الاهتمام بتنمية الحرف البيئية فى إطار مقومات المحافظة الطبيعية وما تذخر به من مميزات بيئية تجعلها جاذبة للمشروعات الاستثمارية فى كل المجالات، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية المجتمعية على نطاق جميع مراكز المحافظة وبالشراكة مع الجهات المختلفة.

كما أشارت السعيد، إلى أن الصناعات الحرفية هى صناعات ذات دلالة على جوانب الهوية الوطنية للدولة والمحافظة المنتجة للحرف والصناعات اليدوية، مشيرة إلى أهمية دمج تلك الحرف فى عجلة الصناعة الحديثة.

كما تفقدت هالة السعيد مشروع الطاقة الشمسية لتشغيل مبنى ديوان عام للمحافظة، حيث أشارت الوزيرة إلى أن محافظة الوادى الجديد تعد من أفضل المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث شدة الإشعاع الشمسى وعدد ساعات سطوع الشمس مما يجعلها مثالًا جيدًا للمحافظات التى تتجه للعمل بالطاقة الشمسية، موضحة أنه جارى تعميم المنظومة بباقى مراكز المحافظة تحقيقا للاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية بالوادى الجديد.

وكانت هالة السعيد قد قامت صباح اليوم بجولة تفقدية لمحافظة الوادى الجديد لزيارة عدد من مشروعات المحافظة، حيث كان فى استقبالها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.

وتفقدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مبنى المركز التكنولوجى بالخارجة كما افتتحت سيادتها 4 مراكز تكنولوجية بالداخلة وبلاط وباريس والفرافرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس كما شهدت هالة السعيد عرضاً لاستخدامات الخطة الاستثمارية والإنجازات والمصاعب .

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن التوسع فى افتتاح المراكز التكنولوجية يأتى فى إطار خطة الوزارة للإصلاح الإدارى والتى تهدف إلى مكافحة الفساد مشيرة إلى أن ميكنة الخدمات المقدمة لفصل مقدم الخدمة عن طالبها تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ومحور الشفافية وكفاءة المؤسسات مضيفة أن الهدف الاسمى يأتى بالتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات إلى جانب تبسيط الإجراءات بما يحسن من فرص الاستثمار بالمحافظة، مؤكدة على ضرورة توفير البيئة المناسبة والتدريب اللازم لموظفى المراكز التكنولوجية القائمين على تقديم الخدمات بالقرى والمراكز فى إطار رفع كفاءة وبناء قدرات موظفى الجهاز الإدارى للدولة مؤكدة على حرص الوزارة على السعى للتطبيق الكامل لمنظومة الميكنة بكافة المحافظات.

ويشار إلى أن قيمة الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظة الوادى الجديد بخطة العام المالى الحالى 18/2019 بلغت حوالى 2 مليار و 48 مليون جنيه.