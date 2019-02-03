وزيرة التخطيط تختتم جولتها بالوادى الجديد بعرض حول الأصول المستغلة وغير المستغلة

كتبت أمنية جلال - ماهر أبو النور

اختتمت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى جولتها التفقدية لمحافظة الوادى الجديد اليوم بمشاهدة عرضاً لبعض نماذج للأصول غير المستغلة والمستغلة بنسبة ضئيلة بالمحافظة.

حيث أشارت هالة السعيد إلى اهتمام الدولة حالياً فيما يخص الأصول غير المستغلة والمستغلة وذلك فى إطار خطة الدولة حالياً لإنشاء صندوق مصر السيادى مضيف أن وزارة التخطيط تقوم بالإشراف على وتنفيذ برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة والذى يهدف إلى حصر جميع أراضى ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، مع وضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجستية أو الإدارية وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة، بما يحقق النفع العام.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة ومتفرغة بوزارة التخطيط لحصر أصول الدولة غير المستغلة من أجل توحيد حلقة الاتصال مع كافة الجهات المعنية، كما تم ايفاد كتاب دورى يتضمن نموذج تسجيل يشمل كافة بيانات الأصل ومستندات ملكيته وتعليمات تنظيمية توضح مهام فرق العمل وآلية ومنهجية طرق التسجيل الالكترونى على الشبكة المؤمنة، مع توجيه كل ذلك لكافة المحافظات والوزارات والهيئات، مؤكدة أنه يتم التنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة وهيئة الخدمات الحكومية، ووزارة التنمية المحلية، والرقابة الإدارية بهدف تدقيق البيانات والمعاينات الميدانية، كما تم تحديد فرق عمل ثابتة بكل جهة مالكة لسهولة التنسيق والتواصل.

وأضافت السعيد أن قانون الصندوق السيادي بصدد الإعلان عنه قريباً لبدء العمل به مشيرة إلي أن الهدف منه يأتي باستغلال كافة الأصول المصرية بتعظيم العائد من تلك الأصول مشيرة إلي أن مصر استطاعت الوصول إلي أفضل شكل لصندوق استثماري سيادي بعد دراسة كافة الأشكال الدولية.