video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 فبراير 2019 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة التخطيط تختتم جولتها بالوادى الجديد بعرض حول الأصول المستغلة وغير المستغلة

الأحد، 03 فبراير 2019 11:48 ص
وزيرة التخطيط تختتم جولتها بالوادى الجديد بعرض حول الأصول المستغلة وغير المستغلة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتبت أمنية جلال - ماهر أبو النور
إضافة تعليق

اختتمت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى جولتها التفقدية لمحافظة الوادى الجديد اليوم بمشاهدة عرضاً لبعض نماذج للأصول غير المستغلة والمستغلة بنسبة ضئيلة بالمحافظة.

هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (1)

حيث أشارت هالة السعيد إلى اهتمام الدولة حالياً فيما يخص الأصول غير المستغلة والمستغلة وذلك فى إطار خطة الدولة حالياً لإنشاء صندوق مصر السيادى مضيف أن وزارة التخطيط تقوم بالإشراف على وتنفيذ برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة والذى يهدف إلى حصر جميع أراضى ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، مع وضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجستية أو الإدارية وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة، بما يحقق النفع العام.

هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (2)

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة ومتفرغة بوزارة التخطيط لحصر أصول الدولة غير المستغلة من أجل توحيد حلقة الاتصال مع كافة الجهات المعنية، كما تم ايفاد كتاب دورى يتضمن نموذج تسجيل يشمل كافة بيانات الأصل ومستندات ملكيته وتعليمات تنظيمية توضح مهام فرق العمل وآلية ومنهجية طرق التسجيل الالكترونى على الشبكة المؤمنة، مع توجيه كل ذلك لكافة المحافظات والوزارات والهيئات، مؤكدة أنه يتم التنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة وهيئة الخدمات الحكومية، ووزارة  التنمية المحلية، والرقابة الإدارية بهدف تدقيق البيانات والمعاينات الميدانية، كما تم تحديد فرق عمل ثابتة بكل جهة مالكة لسهولة التنسيق والتواصل.

هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (3)

وأضافت السعيد أن قانون الصندوق السيادي بصدد الإعلان عنه قريباً لبدء العمل به مشيرة إلي أن الهدف منه يأتي باستغلال كافة الأصول المصرية بتعظيم العائد من تلك الأصول مشيرة إلي أن مصر استطاعت الوصول إلي أفضل شكل لصندوق استثماري سيادي بعد دراسة كافة الأشكال الدولية.
هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (4)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هالة السعيد: انضباط معدل النمو السكانى لم يعد رفاهية

التخطيط

وزيرة التخطيط

اخبار الاقتصاد

الوادى الجديد

الاصلاح الادارى




لا تفوتك
مرفت التلاوى: إسرائيل تسطو على تراثنا ومشغولاتنا اليدوية

مرفت التلاوى: إسرائيل تسطو على تراثنا ومشغولاتنا اليدوية

"رايتس ووتش التى من بنها".. المنظمة المعادية لمصر تتعامى عن حبس السلطات التركية لامرأة ورضيعها بعد 5 أيام من ولادته.. إعلامية إماراتية: تمارس منهج "اعمل نفسك ميت".. وحقوقى: ازدواجية مفضوحة وأهداف خبيثة

"رايتس ووتش التى من بنها".. المنظمة المعادية لمصر تتعامى عن حبس السلطات التركية لامرأة ورضيعها بعد 5 أيام من ولادته.. إعلامية إماراتية: تمارس منهج "اعمل نفسك ميت".. وحقوقى: ازدواجية مفضوحة وأهداف خبيثة

صور.. مواطن يكتب المصحف الشريف بخط يده فى المحلة.. محمد العنترى: بدأت فى كتابة القرآن الكريم منذ 7 أشهر وأدعو الله أن يطيل عمرى للانتهاء من كتابته.. ويؤكد: كتبت آيات قرآنية وأحاديث بالمساجد بدون مقابل

صور.. مواطن يكتب المصحف الشريف بخط يده فى المحلة.. محمد العنترى: بدأت فى كتابة القرآن الكريم منذ 7 أشهر وأدعو الله أن يطيل عمرى للانتهاء من كتابته.. ويؤكد: كتبت آيات قرآنية وأحاديث بالمساجد بدون مقابل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة