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وزيرة التخطيط تتفقد المدينة السكنية بمنطقة فوسفات مصر بالوادى الجديد

الأحد، 03 فبراير 2019 05:46 م
وزيرة التخطيط تتفقد المدينة السكنية بمنطقة فوسفات مصر بالوادى الجديد وزيرة التخطيط تتفقد المدينة السكنية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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تفقدت الدكتورة هالة السعيد  ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ،  المدينة السكنية بهضبة أبو طرطور ،  لبحث إمكانية إستغلالها والتي تقع على مسافة 40 كيلومترا من مدينة الخارجة وسيتم تنفيذ مخطط سكني بها  لإقامة 5000 وحدة سكنية. .
 
وقال محافظ الوادى الجديد ،  أن المدينة تشمل 1396 وحدة سكنية مزودة بوحدات إطفاء ومساجد ومكتب بريد وأسواق تجارية وملاعب لأنشطة رياضية ووحدات صحية ومكاتب إدارية ومدرسة للتعليم الأساسي تسع 400 تلميذ ومحطة مياه تكفي احتياجات 30 ألف نسمة وسنترال ومحطة توليد كهربية بطاقة 66 كيلوفولت ومحطة صرف صحي متكاملة ووحدة معالجة لإعادة استخدام المياه في رى المساحات الخضراء والملاعب المتواجدة بالمدينة وسيتم نقل أصول محطة الصرف للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. 
 
 
 
 

 


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