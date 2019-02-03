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ننشر أول صور للأتوبيس الذى شهد مقتل شخصين على يد 3 ملثمين بأوسيم

الأحد، 03 فبراير 2019 09:00 ص
ننشر أول صور للأتوبيس الذى شهد مقتل شخصين على يد 3 ملثمين بأوسيم الأتوبيس
كتب بهجت أبو ضيف
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حصل "اليوم السابع" على أول صور للأتوبيس الذى شهد جريمة مقتل شخصين على يد 3 ملثمين بمدينة أوسيم بالجيزة صباح الجمعة الماضية، حيث تبين أن دماء المجنى عليهما أحدثت بقعة كبيرة بأرضية الأتوبيس، نتيجة إصابتهما بعدة أعيرة نارية من بندقية الية.

وقال مصدر أمنى: إن المتهمين مرتكبى الجريمة رصدوا تحركات المجنى عليه ممدوح رابح، حيث طاردوا الأتوبيس الذى يستقله متوجها لعمله، وأجبروا قائده على التوقف، ثم اقتحموا الأتوبيس وأطلقوا النار على المجنى عليه، بسبب خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة المتهمين، كما أطلقوا النار على موظف كان يجلس بجواره يدعى "إسلام أمين" مما أسفر عن مقتله وفروا هاربين مستقلين دراجة بخارية.

وفى ذات السياق تسلم عائلتا الضحيتين جثمانيهما عقب تنفيذ قرار النيابة بتشريحهما، حيث تم أداء صلاة الجنازة عليهما وسط حضور عدد كبير من أفراد العائلتين، فى الوقت الذى تكثف فيه مباحث الجيزة تحرياتها للقبض على المتهمين.

28444-المجنى-عليه-إسلام-أمين
المجنى عليه إسلام أمين

 

57520-اللوحات-المعدنية-للأتوبيس
اللوحات المعدنية للأتوبيس

 

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المجنى عليه ممدوح رابح

 

77310-المتهمون-ارتكبوا-الجريمة-داخل-الأتوبيس
 

 

78646-المتهمون-أطلقوا-النار-من-بندقية-الية-داخل-الأتوبيس
 

 

84110-الأتوبيس-أمام-مركز-شرطة-أوسيم
 

 


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