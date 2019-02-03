محافظ كفر الشيخ يطالب المسئولين بسرعة إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالبرلس

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، خطة إنشاء محطة تحلية مياه البحر بشمال المحافظة، مع المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، بحضور المهندس محمد خالد مدير عام التخطيط العمرانى، والمحاسب محمد فرحات مدير عام التفتيش المالى والإدارى.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة إنهاء إجراءات إنشاء محطة تحلية مياه البحر المتوسط وعمل الخرائط التفصيلية وأخذ الجسات الإنشائية، بالتنسيق والتعاون الكامل بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والتخطيط العمرانى، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، والشركة المنفذة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم إنشاء محطة تحلية مياه البحر المتوسط بمنطقة البرلس بشمال المحافظة على مساحة حوالى 8 أفدنة، لتغذية نهايات شبكات مياه الشرب لضمان استقرار المياه بالمناطق المستهدفة، خاصة فى أوقات الذروة بفصل الصيف وتغطية معدلات الاستهلاك بمدينة مصيف بلطيم، مؤكداً أنه سيتم تنفيذها طبقاً لأعلى معايير الجودة والتكنولوجيا العالمية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وبحث محافظ كفرالشيخ، الانضباط الإداري بالمصالح الحكومية، مع المحاسب محمد فرحات، مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بحضور المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، والمهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، بعمل حملة تفتيشية على الوحدات المحلية وجميع المصالح والمديريات الخدمية، مشددا على تكثيف الدور الرقابي، ومتابعة الإجراءات المالية بالخدمات، وأهمها عمليات الرصف بالمدن والقرى، وعرض تقرير أسبوعى بأعمال الإدارة، لافتا إلى أنه لا تهاون مع المقصرين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، ومتابعة مستوى العمل وتقييم الأداء داخل مختلف الوحدات التابعة للمحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم فحص جميع الشكاوى المقدمة بمنتهى الدقة والحيادية دون النظر إلى ماهية مقدم الشكوى أو المقدم ضده الشكوى لتحقيق العدل المطلق، وأن فريق التفيش المالى يقوم بفحص جميع الشكاوى بعناية للتأكد من صحتها واتخاذ كافة الاجراءات المناسبة.

كما عقد محافظ كفرالشيخ، اجتماعاً بلجنة تقنين أراضي أملاك الدول، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف التقنين لاستيداء حق الدولة، مكلفاً بضرورة الاسراع فى الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة للانتهاء من تقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة، وبالانتهاء من المعاينة وتحديد أسعار الأراضي الجاري تقنينها بنطاق كل مركز بمعرفة اللجنة الرباعية، وذلك لحث المتقدمين على سرعة تسديد مستحقات الدولة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي يتم متابعتها، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية والإجراءات التى تقوم بها الدولة لإسترداد حق الشعب، فضلاً عن متابعة نتائج عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة طبقاً للقانون، وذلك بحضور اللواء محمد البندارى، وكيل أول الوزار ة_السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد خالد مدير عام التخطيط العمرانى، والمهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، توقيع 15 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة، لتسليمهم غداً للمستفيدين، وجارى استكمال 77 عقدا آخر، مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وإنهاء إجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع،لافتاً إلى أن هذا يعد إنجازا كبيرا.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه تم تقييم أسعار 547 طلبا لتقنين أراضى أملاك الدولة، من خلال اللجنة الرباعية، وقبول المتغيرات المكانية لعدد 122 طلبا، ورفع 172 طلبا على المساحة العسكرية، ضمن اعمال لجان تقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة لصالح المواطنين وفقاً للصالح العام وطبقاً للقانون، وذلك بحضور اللواء محمد البندارى، وكيل أول الوزار ة_السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد خالد مدير عام التخطيط العمرانى، والمهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية.