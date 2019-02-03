محافظ شمال سيناء يلتقى هيئة مكتب رعاية أسر الشهداء والمصابين

شمال سيناء - محمد حسين

التقى اللواء عبد الفضيل شوشه ، محافظ شمال سيناء ، اليوم الأحد ، المكتب الفني لرعاية أسر الشهداء والمصابين التابع لمجلس الوزراء ، برئاسة محمد الشريف ، وتم بحث فتح مكتب إقليمي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بمحافظة شمال سيناء.

وقال بيان صحفى صادر عن المحافظة ، أن المكتب يقدم الخدمات والرعاية الخاصه لأسر الشهداء والمصابين وتلقى العلاج بالمستشفيات الخاصه بالمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وتقديم بعض المزايا الأخرى كامتبازات النقل والمواصلات والتعليم .