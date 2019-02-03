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محافظ شمال سيناء يلتقى هيئة مكتب رعاية أسر الشهداء والمصابين

الأحد، 03 فبراير 2019 05:58 م
محافظ شمال سيناء يلتقى هيئة مكتب رعاية أسر الشهداء والمصابين جانب من اللقاء
شمال سيناء - محمد حسين
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التقى اللواء عبد الفضيل شوشه ، محافظ شمال سيناء ، اليوم الأحد ، المكتب الفني لرعاية أسر الشهداء والمصابين التابع لمجلس الوزراء ،  برئاسة محمد الشريف ، وتم بحث فتح  مكتب إقليمي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بمحافظة شمال سيناء. 
 
وقال بيان صحفى صادر عن المحافظة ، أن المكتب يقدم الخدمات والرعاية الخاصه لأسر الشهداء والمصابين وتلقى العلاج بالمستشفيات الخاصه بالمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين،  وتقديم بعض المزايا الأخرى كامتبازات النقل والمواصلات والتعليم .
 

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