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محافظ الغربية: مستمرون فى حملات إزالة التعديات وتنفيذ قرارات الإزالة

الأحد، 03 فبراير 2019 07:02 م
محافظ الغربية: مستمرون فى حملات إزالة التعديات وتنفيذ قرارات الإزالة جانب من الحمله
الغربية – مصطفى عادل
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أكد اللواء هشام السعيد ، محافظ الغربية على الإلتزام بتنفيذ الإزالة فى المهد ومصادرة معدات ومواد البناء طبقاً للقانون لردع المخالفين فور الشروع  فى أعمال التعدى أو البناء المخالف مع الإستمرار فى تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة لكافة المخالفات والتعديات لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح وممتلكات المواطنين كما أنها تشكل ضغط كبيرعلى شبكات المرافق بالمحافظة.
 
وأشار محافظ الغربية، فى بيان له أن هناك تنسيق مع الجهات المعنية على مستوى المحافظة وتم إزالة 59 حالة مخالفة بناء وتعدى على الأرض الزراعية وإزالة 135 حالة إشغال من الشوارع  كما تم إزالة 152 إعلان غير قانونى وذلك خلال الإسبوع الماضى.
 
حيث قام مركز ومدينة المحلة الكبرى بإزالة 12 حالة تعدى على الأرض الزراعية ومخالفة بناء فى المهد .. بينما قام حى أول طنطا بإزالة 13 مخالفة بناء فى المهد، كما قام مركز ومدينة زفتى بإزالة 10 حالات تعدى ومخالفة بناء فى المهد،  وقام مركز ومدينة سمنود بإزالة 15 حالة تعدى ومخالفة بناء فى المهد، بينما قام مركز ومدينة بسيون بإزالة 5 حالات تعدى وبناء مخالف فى المهد.
 
 
 
 
 
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