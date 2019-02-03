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محافظ البحيرة يتفقد مصنعى تدوير القمامة وتعبئة أسطوانات الغاز بحوش عيسى

الأحد، 03 فبراير 2019 09:25 م
محافظ البحيرة يتفقد مصنعى تدوير القمامة وتعبئة أسطوانات الغاز بحوش عيسى محافظ البحيرة يتفقد مصنع تدوير القمامة
كتب الأمير نصرى
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تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مصنع تدوير القمامة بالطرانة بحوش عيسى، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المصنع لتحقيق أعلى استفادة وعائد منه، وكذا توفير العمالة اللازمة لتحسين عملية الفرز وإنتاج السماد داخل المصنع، كما وجه رئيس الوحدة المحلية بحوش عيسى وإدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بتكثيف المرور اليومى لمتابعة العمل داخل المصنع.

 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية داخل مصنع تدوير القمامة المقام على مساحة 17 فدانا "7 أفدنة للمصنع بالإضافة إلى 10 أفدنة أخرى للمقلب" وتبلغ طاقته الإنتاجية 45 طن / ساعة، ويعمل به 100 عامل ويقوم المصنع باستقبال مخلفات القمامة من 8 مراكز بنطاق المحافظة وبلفت تكلفته الاستثمارية 36 مليون جنيه.

 

وعاين المحافظ 3 خطوط لاستقبال القمامة على الطبيعة وصالة الفرز بما فيها مكونات كل خط كما تفقد المعدات التى تعمل بالمصنع، حيث يعمل به 6 لوادر صغيرة و7 جرارات و5 مقطورات، بالإضافة إلى 2 غربال لتصنيع السماد والمصنع يعمل من خلال وردتين أو 3 ورديات حسب كمية الداخل له من القمامة، ويقوم بإنتاج سماد خشن وسماد ناعم يتم بيعها بالمزاد العلنى عن طريق مجلس المدينة كما يتم حاليا بيع المرفوضات بالطن لأحد المتعاقدين.

 

ووجه المحافظ بإنشاء برج مراقبة داخل المصنع لإحكام السيطرة ومتابعة العمل ومنع السرقات التى يمكن حدوثها. ورافق المحافظ الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد، والمهندسة سلوى زكى رئيس المدينة، ومشرفو المصنع ومدير المنطقة الصناعية.

 

على جانب آخر تفقد المحافظ مراحل الإنتاج والتعبئة والتشغيل بمصنع تعبئة أسطوانات الغاز بحوش عيسى المقام على مساحة 15 فدانا ويعمل به 250 عاملا ما بين فنى وإدارى وسائقين، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة بالمصنع والتى تصل إلى 800 عامل وتبلغ طاقته الإنتاجية 60 ألف أسطوانة يوميا يتم توزيعها على 57 متعهدا بمعرفة مديرية التموين والتجارة الداخلية على مدن ومراكز المحافظة، وتبلغ طاقة المصنع الفعلية من 20 إلى 25 ألف أسطوانة يوميا، وذلك نظراً لقيام الشركة بتسليم حصص المتعهدين خارج المحافظة.

 

وتفقد المحافظ أقسام المصنع وشهد مناورة عملية على حريق افتراضى داخل المصنع للوقوف على مدى جاهزيته لحالات الطوارئ والحرائق، والاطمئنان على المعدات والأفراد وتحقيق السلامة والصحة المهنية.

 

واستمع من المهندس ممدوح عبد السميع المدير التنفيذى عن مراحل العمل داخل المصنع، وأكد له أن المصنع مطور وتبلغ طاقته الانتاجية الشحن لأكثر من 150 مستودع توزيع، وطالب المدير التنفيذى بعوده متعهدين محافظة البحيرة الذين يقومون باستلام حصتهم الشهرية من الماكس بالإسكندرية وطنطا وكفر الزيات بالغربية "71 متعهدا"، حيث إن طاقة المصنع الإنتاجية اليومية تكفى لتغطية احيتاجات المحافظة وتزيد، مشيراً إلى أن عدم تشغيل طاقة المصنع بالكامل تتسبب فى خسائر للمصنع والعاملين به، وتقلل من الفرص الاستثمارية بالمحافظة مؤكداً أن المصنع يعد نواة المنطقة الصناعية بحوش عيسى والذى تم تأسيسه فى عام 1996.

 

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