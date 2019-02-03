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محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال الرصف

الأحد، 03 فبراير 2019 09:21 م
محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال الرصف خلال الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير
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عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية ، اليوم الأحد ، اجتماعا لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي  للرصف للعام المالي الحالي ،  وكذا الوقوف علي الأعمال المنفذة لترميم الحفر والمطبات على مستوى المحافظة بالشوارع الرئيسية والجانبية ،  وذلك في إطار تنفيذ خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق بالمحافظة والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة وإنسياب الحركة المرورية.
 
حيث أشاد محافظ الإسكندرية بأعمال الترميمات التي تتم حاليا بالأحياء مشددا علي مديرية الطرق ورؤساء الأحياء بالاستمرار في تلك الأعمال علي الوجه الأكمل. وأكد المحافظ علي رؤساء الأحياء بالمتابعة اليومية لأعمال الرصف التي تتم بأحيائهم لضمان جودة الرصف وإلتزامها بالمواصفات والتوقيتات المحددة، والتنسيق مع مديرية الطرق لإزالة أي عقبات قد تواجه أعمال الرصف مشددًا عليهم عدم السماح بأي تقصير.
 
 وقد استعرض رؤساء الأحياء ومسئولو مديرية الطرق ما تم من أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وكذا أعمال الترميمات علي مستوي أحياء المحافظة ،  حضر الاجتماع أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء.
 
 
من جهه أخرى اجتمع  أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية مع مسئولي شركة الصرف الصحي لمناقشة ما يتم تنفيذه بجميع أحياء المحافظة من استعدادات وتوضيح كافة الإجراءات التي اتخذتها الشركة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة تراكم مياه الأمطار خلال النوات القادمة. 
 
وخلال الاجتماع ؛ استعرض رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، الاستعدادات التي قامت بها الشركة للتعامل مع تراكمات الأمطار، وما تم من أعمال تطهير للبيارات والمطابق والشنايش علي مستوي الأحياء.
 

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