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محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

الأحد، 03 فبراير 2019 09:20 م
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول اللواء جمال نور الدين
كتب فريق المحافظات
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اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019 بنسبة نجاح بلغت 75 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين.
 
وقال محافظ أسيوط، إن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول جاءت لتعكس مستوى أداء الطلاب وتحصيلهم خلال الفصل الأول مشيرًا إلى ضرورة تفعيل الوسائل التعليمية والأنشطة المدرسية لحث الطلاب على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق الدراسي مشيرًا إلى جهود الدولة لتطوير قطاع التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعي وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب وتحسين مستوى المعلمين وإتاحة الفرص والبرامج التدريبية لهم لصقل خبراتهم التعليمية معلنًا دعم منظومة تطوير التعليم والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة بالقرى والنجوع لإستيعاب الكثافات الطلابية وتخفيف الضغط على المدارس بمراحل التعليم الأساسي.
 
من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط صلاح فتحي أن نتيجة الفصل الدراسي الأول للطلاب النظاميين في الشهادة الإعدادية العامة بلغت 44 ألفا و141 ناجحا من المتقدمين، البالغ عددهم 58 ألفا و66 طالبا مقيدين، حضر منهم الامتحان 57 ألفا و960 طالبًا، و1728 طالبا منازل، حضر منهم 1700 ونجح 725 طالبًا من إجمالي المنازل، بينما بلغت نسبة النجاح لطلاب المرحلة الإعدادية المهنية 72.55 % وبلغت نسبة النجاح لطلاب التربية الخاصة "صم وضعاف سمع ومكفوفين" 86 %، مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب.
 

 


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