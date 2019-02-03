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عم صالح.. مريض بالشرقية يطالب بصرف معاشه المنقطع والتكفل بعلاجه

الأحد، 03 فبراير 2019 04:00 ص
عم صالح.. مريض بالشرقية يطالب بصرف معاشه المنقطع والتكفل بعلاجه
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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طالب صالح أحمد محمد 53 سنة من محافظة الشرقية، مجلس الوزراء، بصرف معاش ثابت شهريا يكفيه وأسرته وأن تتكفل الدولة بعلاجه.

وقال صالح أحمد يقيم صان الحجر بمحافظة الشرقية: أنا رب أسرة مكونة من 5 أفراد أصبت مؤخرا بمرض فى القلب وتم تركيب دعامتين، وأصبت بعدها بالسكر والضغط وخشونة فى الركبتين، وكل هذه الامراض أقعدتنى وأصبحت لا أستطيع العمل لأنى عامل بناء وطبيعة عملى مجهد وشاق.

وذرفت عيناه بالدموع قائلا: "ظروفى اختلفت كنت أعمل وآكل من كد يدى وبعد مرضى أصبحت فى احتياج دائم وتكلفة الدواء فاقت 1200 جنيه مديون بها هذا غير المأكل والمشرب وتكاليف الحياة".

وأردف قائلا: "وجاءت الطامة بعد قطع الـ400 جنيه معاش الشئون الاجتماعية التى كنت أتقاضاها ما جعلنى أشعر أن الحياة توقفت تماما، ونظرا للظروف الصعبة التى وجدت نفسى فيها من ديون واحتياج دائم خاصة لشراء الأدوية هرعت إلى الشئون والتى حددت لى موعد كشف طبى لإثبات مرضه وأنى أستحق العلاج".

وطالب بصرف معاش ثابت شهريا يكفيه وأسرته وأن تتكفل الدولة بعلاجه.

 

عم صالح.. مريض بالشرقية يطالب بصرف معاشه المنقطع والتكفل بعلاجه (1)
عم صالح.. مريض بالشرقية يطالب بصرف معاشه المنقطع والتكفل بعلاجه (1)

 

عم صالح.. مريض بالشرقية يطالب بصرف معاشه المنقطع والتكفل بعلاجه (2)
عم صالح.. مريض بالشرقية يطالب بصرف معاشه المنقطع والتكفل بعلاجه (2)

 

عم صالح.. مريض بالشرقية يطالب بصرف معاشه المنقطع والتكفل بعلاجه (3)
عم صالح.. مريض بالشرقية يطالب بصرف معاشه المنقطع والتكفل بعلاجه (3)

 

عم صالح.. مريض بالشرقية يطالب بصرف معاشه المنقطع والتكفل بعلاجه (4)
عم صالح.. مريض بالشرقية يطالب بصرف معاشه المنقطع والتكفل بعلاجه (4)

 

عم صالح.. مريض بالشرقية يطالب بصرف معاشه المنقطع والتكفل بعلاجه (5)
عم صالح.. مريض بالشرقية يطالب بصرف معاشه المنقطع والتكفل بعلاجه (5)

 

عم صالح.. مريض بالشرقية يطالب بصرف معاشه المنقطع والتكفل بعلاجه (6)
عم صالح.. مريض بالشرقية يطالب بصرف معاشه المنقطع والتكفل بعلاجه (6)

 

 


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