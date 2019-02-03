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ضبط كمية من السكر غير مطابقة للمواصفات بأحد مخازن الجملة فى الإسكندرية

الأحد، 03 فبراير 2019 09:48 م
ضبط كمية من السكر غير مطابقة للمواصفات بأحد مخازن الجملة فى الإسكندرية المضبوطات
الاسكندرية جاكلين منير
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تمكنت مديرية التموين بالإسكندرية من ضبط أحد مخازن الجملة بالاشتراك مع مباحث تموين العجمى برئاسة العميد محمود مرسى والذى يحتوى على كمية سكر تقدر ب 450 كجم معبأة و مخالفة لمواصفات التعبئة طبقا لقانون 82 لسنة 2002 و غير مدون عليها بيانات و تم أخذ الإجراءات القانونية و تحريز كمية السكر الموجودة للعرض على وكيل النائب العام .
 
وقام محمد سعد الله مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية برفقة مفتشى مكتب مدير المديرية اليوم بعدة جولات بمناطق الجمرك و غرب و العجمى  لتفقد حالة المخابز  و سير العمل بها و التأكد من مواصفات رغيف الخبز و كذلك وزنه و تحرير محاضر للمخابز المخالفة و كذلك التأكد من توافر السلع التموينية  بمخازن الجملة و التأكد من أوزان عبوات السكر بها و كذلك المجمعات الاستهلاكية و البدالين التموينين و متابعة صرف المواطنين للسلع التموينية و كذلك استطلاع رأى المواطنين عن جودة السلع المقدمة من خلال التموين كما قام  بتفقد مطحن الدخيلة و سير العمل به و جودة الدقيق المنتج و كذلك التأكد من أوزان شكاير الدقيق.
 
 
 
 
 
 
 

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