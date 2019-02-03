ضبط كمية من السكر غير مطابقة للمواصفات بأحد مخازن الجملة فى الإسكندرية

تمكنت مديرية التموين بالإسكندرية من ضبط أحد مخازن الجملة بالاشتراك مع مباحث تموين العجمى برئاسة العميد محمود مرسى والذى يحتوى على كمية سكر تقدر ب 450 كجم معبأة و مخالفة لمواصفات التعبئة طبقا لقانون 82 لسنة 2002 و غير مدون عليها بيانات و تم أخذ الإجراءات القانونية و تحريز كمية السكر الموجودة للعرض على وكيل النائب العام .

وقام محمد سعد الله مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية برفقة مفتشى مكتب مدير المديرية اليوم بعدة جولات بمناطق الجمرك و غرب و العجمى لتفقد حالة المخابز و سير العمل بها و التأكد من مواصفات رغيف الخبز و كذلك وزنه و تحرير محاضر للمخابز المخالفة و كذلك التأكد من توافر السلع التموينية بمخازن الجملة و التأكد من أوزان عبوات السكر بها و كذلك المجمعات الاستهلاكية و البدالين التموينين و متابعة صرف المواطنين للسلع التموينية و كذلك استطلاع رأى المواطنين عن جودة السلع المقدمة من خلال التموين كما قام بتفقد مطحن الدخيلة و سير العمل به و جودة الدقيق المنتج و كذلك التأكد من أوزان شكاير الدقيق.