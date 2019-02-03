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ضبط طن ونصف مكسبات طعم غير صالحة للاستهلاك بمدينة 6 أكتوبر

الأحد، 03 فبراير 2019 06:51 م
ضبط طن ونصف مكسبات طعم غير صالحة للاستهلاك بمدينة 6 أكتوبر صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت مباحث التموين بالجيزة من القبض على مدير مصنع لإنتاج مكسبات الطعم بمدينة 6 أكتوبر، لاتهامه  بتجميع كميات كبيرة من مكسبات الطعم غير الصالحة للإستهلاك الآدمي وليست مسجلة بوزارة الصحة،  وطرحها للبيع بالأسواق وأماكن التصنيع محدثاً أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباحاً طائلة غير مشروعة

وضبط بحوزته طن ونصف من مكسبات الطعم غير صالحة للاستهلاك،  وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

كما حرر ضباط مباحث التموين 71 قضية غش تجاري، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية

 

 

 


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مصنع مكسبات الطعم

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