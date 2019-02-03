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ضبط أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة في حملة بالجيزة

الأحد، 03 فبراير 2019 07:24 م
ضبط أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة في حملة بالجيزة أسلحة نارية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية أستهدفت منطقة العمرانية، أسفرت عن ضبط 8 قضايا مخدرات، و15 سلاح أبيض، وتنفيذ 41 حكم مستأنف، و14 مخالفة- و69 غرامة، و 141 حكم جزئي

كما أسفرت الحملة عن فحص 3 شقق مفروشة وضبط  14 مسجل شقي خطر، وتنفيذ 30 حكم جناية.

وأسفرت حملة أستهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة عن ضبط 4 أسلحة نارية، و12 قضية مخدرات، و14 سلاح أبيض، وتنفيذ 295 حكم قضائي، بينهم 3 أحكام بالسجن المؤبد. 


كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 أشخاص هاربين من المراقبة، و3 آخرين صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار، وفحص 14 مسجل خطر.

وفي المنطقة الأثرية بالهرم ألقى رجال المباحث القبض على 4 خيال وجمال لمخالفة شروط العمل بالمنطقة الأثرية، وتنفيذ 14 حكم قضائي، وضبط 14 مشتبها به، و5 بائعين متجولين. 


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق. 

 
 
 

 


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