video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 فبراير 2019 06:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تجميل سيوة بطابعها المعمارى بمادة الكرشيف والطفلة وجذوع النخيل

الأحد، 03 فبراير 2019 06:49 م
صور.. تجميل سيوة بطابعها المعمارى بمادة الكرشيف والطفلة وجذوع النخيل واحة سيوة
مطروح – حسن مشالي
إضافة تعليق

أكد اللواء وفائى عبدالفتاح الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة، فى بيان أن المجلس بصدد العمل على ظهور سيوة بالشكل اللائق بها، حيث يجرى العمل حاليا لتنفيذ بوابة جمالية لمدخل مدينة سيوة، تحمل طابع الواحة المعماري، باستخدام مادة الكرشيف والطفلة وجذوع النخيل وهى العناصر المعمارية البيئية بسيوة.

كما يجرى العمل على تطوير حديقة مجلس مدينة سيوة، الواقعة فى وسط المدينة، لتصبح متنزها ومتنفسا لأهالى سيوة وزوارها، والتى تضم متحف البيت السيوى، ومركز سيوة لتوثيق التراث الحضارى والطبيعي.

وأضاف رئيس مدينة سيوة ، بأنه يجرى العمل على تطوير مدخل ديوان مجلس المدينة، من خلال تنفيذ عدد من المقاعد وتوفير الخدمات مثل الكافاتيريات والمحال التجارية والبازارات وركن للأطفال والأسر، وإقامة نادى اجتماعى لقضاء وقت الفراغ، خاصة مع تزايد حركة السياحة لسيوة فى الآونة الأخيرة.

وكان اللواء مجدى الغرابلى ، محافظ مطروح، قد وجه خلال زيارته الأخيرة لواحة سيوة، بالعمل على ظهور سيوة بالشكل اللائق بها حضاريا وثقافيا وتاريخيا، مع عمل التطويرات اللازمة ومن بينها الإسراع فى تطوير حديقة سيوة فى وسط المدينة لتصبح متنزها ومتنفسا لأهالى سيوة وزوارها ، وشدد محافظ مطروح، على ضرورة الإسراع فى تنفيذ أعمال التطوير بما يتوافق والطبيعة  السياحية والبيئية بسيوة.

 

تجميل سيوة بطابعها المعماري (3)
تجميل سيوة بطابعها المعماري (3)

 

تجميل سيوة بطابعها المعماري (4)
تجميل سيوة بطابعها المعماري (4)

 

تجميل سيوة بطابعها المعماري (1)
تجميل سيوة بطابعها المعماري (1)

 

تجميل سيوة بطابعها المعماري (2)
تجميل سيوة بطابعها المعماري (2)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير شارع الريفية.. ويتابع حركة البيع والمعروض بالمعرض الدائم

محافظة مطروح

مطروح

اخبار مطروح

سيوة

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
مرفت التلاوى: إسرائيل تسطو على تراثنا ومشغولاتنا اليدوية

مرفت التلاوى: إسرائيل تسطو على تراثنا ومشغولاتنا اليدوية

"رايتس ووتش التى من بنها".. المنظمة المعادية لمصر تتعامى عن حبس السلطات التركية لامرأة ورضيعها بعد 5 أيام من ولادته.. إعلامية إماراتية: تمارس منهج "اعمل نفسك ميت".. وحقوقى: ازدواجية مفضوحة وأهداف خبيثة

"رايتس ووتش التى من بنها".. المنظمة المعادية لمصر تتعامى عن حبس السلطات التركية لامرأة ورضيعها بعد 5 أيام من ولادته.. إعلامية إماراتية: تمارس منهج "اعمل نفسك ميت".. وحقوقى: ازدواجية مفضوحة وأهداف خبيثة

صور.. مواطن يكتب المصحف الشريف بخط يده فى المحلة.. محمد العنترى: بدأت فى كتابة القرآن الكريم منذ 7 أشهر وأدعو الله أن يطيل عمرى للانتهاء من كتابته.. ويؤكد: كتبت آيات قرآنية وأحاديث بالمساجد بدون مقابل

صور.. مواطن يكتب المصحف الشريف بخط يده فى المحلة.. محمد العنترى: بدأت فى كتابة القرآن الكريم منذ 7 أشهر وأدعو الله أن يطيل عمرى للانتهاء من كتابته.. ويؤكد: كتبت آيات قرآنية وأحاديث بالمساجد بدون مقابل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة