صور.. تجميل سيوة بطابعها المعمارى بمادة الكرشيف والطفلة وجذوع النخيل

مطروح – حسن مشالي

أكد اللواء وفائى عبدالفتاح الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة، فى بيان أن المجلس بصدد العمل على ظهور سيوة بالشكل اللائق بها، حيث يجرى العمل حاليا لتنفيذ بوابة جمالية لمدخل مدينة سيوة، تحمل طابع الواحة المعماري، باستخدام مادة الكرشيف والطفلة وجذوع النخيل وهى العناصر المعمارية البيئية بسيوة.

كما يجرى العمل على تطوير حديقة مجلس مدينة سيوة، الواقعة فى وسط المدينة، لتصبح متنزها ومتنفسا لأهالى سيوة وزوارها، والتى تضم متحف البيت السيوى، ومركز سيوة لتوثيق التراث الحضارى والطبيعي.

وأضاف رئيس مدينة سيوة ، بأنه يجرى العمل على تطوير مدخل ديوان مجلس المدينة، من خلال تنفيذ عدد من المقاعد وتوفير الخدمات مثل الكافاتيريات والمحال التجارية والبازارات وركن للأطفال والأسر، وإقامة نادى اجتماعى لقضاء وقت الفراغ، خاصة مع تزايد حركة السياحة لسيوة فى الآونة الأخيرة.

وكان اللواء مجدى الغرابلى ، محافظ مطروح، قد وجه خلال زيارته الأخيرة لواحة سيوة، بالعمل على ظهور سيوة بالشكل اللائق بها حضاريا وثقافيا وتاريخيا، مع عمل التطويرات اللازمة ومن بينها الإسراع فى تطوير حديقة سيوة فى وسط المدينة لتصبح متنزها ومتنفسا لأهالى سيوة وزوارها ، وشدد محافظ مطروح، على ضرورة الإسراع فى تنفيذ أعمال التطوير بما يتوافق والطبيعة السياحية والبيئية بسيوة.



تجميل سيوة بطابعها المعماري (3)



تجميل سيوة بطابعها المعماري (4)



تجميل سيوة بطابعها المعماري (1)