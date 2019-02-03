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سقوط 4 متهمين بحوزتهم استروكس وبانجو بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الأحد، 03 فبراير 2019 06:30 م
سقوط 4 متهمين بحوزتهم استروكس وبانجو بقصد الاتجار فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والبانجو والاقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين  مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط  كلا من المتهم " احمد.ع.ا"22عام عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 200جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم عبد السلام.ص.ع"44 عام عاطل مقيم حى السلام بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام وسلاح ابيض "مطواه" ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "اسماعيل.ع.ا"33 عام عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "سامح.ج.س"33 عام عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالى 500جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم".

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 

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