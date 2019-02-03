سائق توك توك يشعل النار فى نفسه لخلافه مع شقيقته بالدقهلية

كتب فريق المحافظات

أنهى سائق توك توك بقرية برمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية حياته بعد إشعال النار بجسده بسبب خلافات عائلية مع شقيقته.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمامور مركز شرطة منية النصر، من أهالى قرية برمبال القديمة باشعال "إبراهيم. إ" 29 سنة، سائق توك توك النار فى نفسه عقب قيامه بسكب بنزين على جسدهز

وعلى الفور وجه المقدم محمد الحسيني رئيس الفرع رئيس مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين مصرع السائق وتفحم جثته بالكامل.

وبالبحث والتحرى تبين نشوب خلافات بين المجنى عليه وبين شقيقته لتواجدها الدائم والمستمر بمسكن أقامته مع والدته بصحبة أولادها، فنشبت مشادة قام على اثرها بجلب جركن بنزين وسكبه على جسده وإشغال النار، وتم استدعاء النيابة العامة والتى قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منية النصر، وجارى تحرير محضر بالواقعة.