ربة منزل تتهم جارها بالتعدى جنسيا على طفلتها فى أبو صوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شهدت إحدى قرى مدينة أبوصوير بالإسماعيلية، حادثة بشعة، حيث اتهمت ربة منزل جارها العاطل بمحاولة اغتصاب طفلتها ذات الـ 6 سنوات "هتك عرض" تم القبض عليه والنيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود هندى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ للعميد هشام مروان مأمور مركز شرطة أبوصوير من "مروة. ح.ف" 31 عامًا، ربة منزل مقيمة دائرة المركز تتهم جارها "يوسف. ع.س" 21 عامًا عاطل، مقيم بذات العنوان بإستدراج طفلتها "سلسبيل. م.ل" 6 سنوات داخل منزله والتعدى عليها جنسيا "هتك عرض".

تمكن الرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث مركز أبوصوير ومعاونيه من القبض على المتهم وبمواجهته بما جاء فى أقول المبلغة اعترف بإرتكاب الواقعة وأنه لم يعاشرها جنسيا.

تم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر رقم 510 لسنة 2019 إدارى مركز أبوصوير وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الطفل على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها وبيان ما بها من إصابات.