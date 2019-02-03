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حبس 3 طلاب صوروا آخر يحمل جنسية عربية عاريًا لابتزازه وسرقته بحلوان

الأحد، 03 فبراير 2019 08:20 م
حبس 3 طلاب صوروا آخر يحمل جنسية عربية عاريًا لابتزازه وسرقته بحلوان حبس - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس 3 طلاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بتصوير طالب بكلية الطب، يحمل عاريًا وابتزازه و سرقته بالإكراه.

وكان بلاغ ورد العميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، من "ع.ا" طالب بطب عين شمس ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، يفيد تعرضه لعملية ابتزاز على يد 3 أشخاص، حيث قاموا بتصويره عاريا للحصول منه على مبالغ مالية.

وكشفت التحريات ،أن الضحية تعرف على المتهمين عن طريق موقع تواصل اجتماعى بقصد ممارسة الشذوذ، وفور وصوله حلوان اقتادوه لمنزل أحدهم وصوره عاريا فى أوضاع مخلة لابتزازه والحصول منه على مبالغ مالية، وسرقة هاتفه ،تم التوصل إلى المتهمين والقبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


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