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حبس مٌدرسة ابتزت عربى الجنسية بفيديوهات جنسية له على "فيس بوك"

الأحد، 03 فبراير 2019 08:29 م
حبس مٌدرسة ابتزت عربى الجنسية بفيديوهات جنسية له على "فيس بوك" حبس - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس مٌدرسة 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامها بابتزاز شخص يحمل جنسية دولة عربية، عن طريق موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكان بلاغ ورد لمباحث الانترنت بوزارة الداخلية من شاب يحمل جنسية دولة عربية يدعى "ع.ج" 38 سنة، يفيد تعرضه للابتزاز عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأن المتهم يرسل له مقاطع فيديو جنسية له كانت على هاتفه الشخصى الذى فقده قبل أيام من واقعة الابتزاز.

وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة تبين أن المتهمة تدعى "ع.ع" 40 سنة مدرسة ومقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان، جنوب القاهرة، وبإخطار العميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، تم إجراء التحريات اللازمة والقبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.


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