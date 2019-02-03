تعرف على أسباب إصدار البورصة مؤشر Egx30 Capped

كتب هانى الحوتى

دشنت البورصة اليوم الأحد، مؤشر Egx30 Capped، والذى يهدف إلى تنويع أدوات قياس أداء السوق أمام فئات المستثمرين المختلفة، كما يوفر المؤشر للمستثمرين القدرة على قياس أداء السوق وفقاً لترجيح رأس المال السوقى بما لا يزيد عن 15% للشركة الواحدة، وتم احتساب المؤشر ابتداء من 30 يناير 2003 بقيمة 1000 نقطة.



ويتميز مؤشر Egx30 Capped: أولا يتوافق مع الأوزان النسبية لاستثمارات صناديق الاستثمار واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والمعدلة طبقاً لقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتى وضعت حد أقصى لاستثمارات الصندوق.

ثانيا يتم إعادة توزيع ما زاد عن 10% من الوزن النسبى على باقى الشركات بما يعطى وزناً أكبر لهذه الشركات مما يزيد من تأثيرها على اتجاه المؤشر.

ثالثا يتميز المؤشر مع متطلبات العاملين فى السوق خاصة مديرى صناديق الاستثمار الذين يرغبون فى وجود مؤشر مرجعى يتوافق مع معايير الاستثمار فى الصناديق نظراً لالتزامها بالنسب الواردة باللائحة التنفيذية من القانون، وهو الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى الترويج لوثائقها.

رابعاً إتاحة إمكانية استحداث منتجات مالية كصناديق المؤشرات، حيث أن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها أو صناديق استثمار ذات طابع الاستثمار السلبى التى تتبع Index Tracking.