video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 فبراير 2019 06:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تطوير مثلث الإليزيه بمطروح وإقامة جراج لتيسير المرور ومنع الازدحام بالمصايف

الأحد، 03 فبراير 2019 06:26 م
تطوير مثلث الإليزيه بمطروح وإقامة جراج لتيسير المرور ومنع الازدحام بالمصايف
مطروح – حسن مشالي
إضافة تعليق
تفقد اللواء مجدي الغرابلي  محافظ مطروح، منطقة مثلث الإليزيه  لدراسة تطويره حضاريا، باعتباره منطقة سياحية رئيسية، تربط العديد من شواطئ مرسى مطروح الشهيرة، مثل شواطئ الغرام والأبيض وكليوباترا وعجيبة.
 
ووجه محافظ مطروح، بعمل مخطط شامل، لتطوير الميدان مع وضع التصور النهائي من اجل تيسير الحركة المرورية، واستغلال منطقة المثلث كجراج حضاري لانتظار السيارات، مع التأكيد على تنسيق مدخل ومخرج الجراج،  ومنع الازدحام المروى خلال موسم الصيف السياحي، وعمل اللوحات المروية الإرشادية اللازمة.    
 
رافق المحافظ خلال الجولة العميد أحمد الإسكندراني رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس احمد على مدير عام مديرية الإسكان.
 
 
تطوير-مثلث-الإليزيه-بمطروح-وإقامة-جراج-لتيسير-المرور--(1)
 

تطوير-مثلث-الإليزيه-بمطروح-وإقامة-جراج-لتيسير-المرور--(2)
 

تطوير-مثلث-الإليزيه-بمطروح-وإقامة-جراج-لتيسير-المرور--(3)
 

تطوير-مثلث-الإليزيه-بمطروح-وإقامة-جراج-لتيسير-المرور--(4)
 

تطوير-مثلث-الإليزيه-بمطروح-وإقامة-جراج-لتيسير-المرور--(5)
 

تطوير-مثلث-الإليزيه-بمطروح-وإقامة-جراج-لتيسير-المرور--(6)
 

تطوير-مثلث-الإليزيه-بمطروح-وإقامة-جراج-لتيسير-المرور--(7)
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سكان مشروع "ابنى بيتك" بمطروح يشكون نقص الخدمات

محافظة مطروح

مطروح

اخبار مطروح

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
مرفت التلاوى: إسرائيل تسطو على تراثنا ومشغولاتنا اليدوية

مرفت التلاوى: إسرائيل تسطو على تراثنا ومشغولاتنا اليدوية

"رايتس ووتش التى من بنها".. المنظمة المعادية لمصر تتعامى عن حبس السلطات التركية لامرأة ورضيعها بعد 5 أيام من ولادته.. إعلامية إماراتية: تمارس منهج "اعمل نفسك ميت".. وحقوقى: ازدواجية مفضوحة وأهداف خبيثة

"رايتس ووتش التى من بنها".. المنظمة المعادية لمصر تتعامى عن حبس السلطات التركية لامرأة ورضيعها بعد 5 أيام من ولادته.. إعلامية إماراتية: تمارس منهج "اعمل نفسك ميت".. وحقوقى: ازدواجية مفضوحة وأهداف خبيثة

صور.. مواطن يكتب المصحف الشريف بخط يده فى المحلة.. محمد العنترى: بدأت فى كتابة القرآن الكريم منذ 7 أشهر وأدعو الله أن يطيل عمرى للانتهاء من كتابته.. ويؤكد: كتبت آيات قرآنية وأحاديث بالمساجد بدون مقابل

صور.. مواطن يكتب المصحف الشريف بخط يده فى المحلة.. محمد العنترى: بدأت فى كتابة القرآن الكريم منذ 7 أشهر وأدعو الله أن يطيل عمرى للانتهاء من كتابته.. ويؤكد: كتبت آيات قرآنية وأحاديث بالمساجد بدون مقابل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة