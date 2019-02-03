تطوير مثلث الإليزيه بمطروح وإقامة جراج لتيسير المرور ومنع الازدحام بالمصايف

مطروح – حسن مشالي

تفقد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، منطقة مثلث الإليزيه لدراسة تطويره حضاريا، باعتباره منطقة سياحية رئيسية، تربط العديد من شواطئ مرسى مطروح الشهيرة، مثل شواطئ الغرام والأبيض وكليوباترا وعجيبة.

ووجه محافظ مطروح، بعمل مخطط شامل، لتطوير الميدان مع وضع التصور النهائي من اجل تيسير الحركة المرورية، واستغلال منطقة المثلث كجراج حضاري لانتظار السيارات، مع التأكيد على تنسيق مدخل ومخرج الجراج، ومنع الازدحام المروى خلال موسم الصيف السياحي، وعمل اللوحات المروية الإرشادية اللازمة.

رافق المحافظ خلال الجولة العميد أحمد الإسكندراني رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس احمد على مدير عام مديرية الإسكان.