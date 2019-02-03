video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 فبراير 2019 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 825 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الأحد، 03 فبراير 2019 02:27 م
تحرير 825 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية حملة مرورية - صورة أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين، مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 825 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 422 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"و17 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و23مخالفة انتظار خاطئ وحجز9 سيارات و45 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو21 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 6 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و 5 مخالفات بيئة و 79 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 9 مخالفات لمخالفة خط السير و10 مخالفات لعدم تشميع الحمولة و9 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 10 رخص للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 18 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 20 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و7 مخالفات عدم صلاحية الإطارات و28 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 4 سيارات متروكة و13 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 19 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و25 مخالفة مواقف عشوائية و5 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير 21 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير الإدارة العامة للمرور يتفقد الطرق الرابطة بين المحافظات لتأمين الرحلات

دراسة: 72 % من البلجيكيين يستخدمون نفس كلمات المرور على جميع المواقع

امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
مرفت التلاوى: إسرائيل تسطو على تراثنا ومشغولاتنا اليدوية

مرفت التلاوى: إسرائيل تسطو على تراثنا ومشغولاتنا اليدوية

"رايتس ووتش التى من بنها".. المنظمة المعادية لمصر تتعامى عن حبس السلطات التركية لامرأة ورضيعها بعد 5 أيام من ولادته.. إعلامية إماراتية: تمارس منهج "اعمل نفسك ميت".. وحقوقى: ازدواجية مفضوحة وأهداف خبيثة

"رايتس ووتش التى من بنها".. المنظمة المعادية لمصر تتعامى عن حبس السلطات التركية لامرأة ورضيعها بعد 5 أيام من ولادته.. إعلامية إماراتية: تمارس منهج "اعمل نفسك ميت".. وحقوقى: ازدواجية مفضوحة وأهداف خبيثة

صور.. مواطن يكتب المصحف الشريف بخط يده فى المحلة.. محمد العنترى: بدأت فى كتابة القرآن الكريم منذ 7 أشهر وأدعو الله أن يطيل عمرى للانتهاء من كتابته.. ويؤكد: كتبت آيات قرآنية وأحاديث بالمساجد بدون مقابل

صور.. مواطن يكتب المصحف الشريف بخط يده فى المحلة.. محمد العنترى: بدأت فى كتابة القرآن الكريم منذ 7 أشهر وأدعو الله أن يطيل عمرى للانتهاء من كتابته.. ويؤكد: كتبت آيات قرآنية وأحاديث بالمساجد بدون مقابل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة