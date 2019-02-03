تحرير 825 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين، مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 825 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 422 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"و17 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و23مخالفة انتظار خاطئ وحجز9 سيارات و45 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو21 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 6 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و 5 مخالفات بيئة و 79 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 9 مخالفات لمخالفة خط السير و10 مخالفات لعدم تشميع الحمولة و9 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 10 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 18 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 20 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و7 مخالفات عدم صلاحية الإطارات و28 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 4 سيارات متروكة و13 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 19 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و25 مخالفة مواقف عشوائية و5 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير 21 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.