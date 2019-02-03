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السجن 7 سنوات وغرامة 100 الف جنية لعامل لإتجاره فى الهيروين بدمياط

الأحد، 03 فبراير 2019 08:55 م
السجن 7 سنوات وغرامة 100 الف جنية لعامل لإتجاره فى الهيروين بدمياط حبس -ارشيفية
دمياط معتز الشربينى
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قضت محكمة جنايات دمياط الدائرة الرابعة  بمعاقبة عامل بالسجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لضبطه وبحوزته ربع كيلو هيروين ، وبحوزته سلاح ناري بدون ترخيص ، صدر الحكم  برئاسة المستشار محمد رفعت المساح رئيس المحكمة  وعضوية المستشارين رفعت محمد  السعيد ، ومحمد سامي محمود ، وأمانة سر  تامرعبد المعبود وصلاح الإمام
 
 تعود أحداث القضية إلي شهر سبتمبر من العام الماضي عندما تمكن الرائد محمد المليجي ،   رئيس مباحث فارسكور والنقيبان خالد عاطف ويحي مصطفي يحي معاونا المباحث من ضبط "  محمد  .م . ع .  أ "  عامل من فارسكور بدمياط وبحوزته 250 جرام هيروين وسلاح ناري بدون ترخيص قبل أن يقوم بترويجها علي عملائه بفارسكور حيث أمر العميد حسام الباز، مدير إدارة البحث الجنائي بدمياط بتحرير محضر للمتهم وعرضه علي النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام وأحاله المحامي العام لنيابات دمياط إلي محكمة الجنايات بتهمتي الاتجار في المواد المخدرة وإحراز سلاح بدون ترخيص حيث أصدرت المحكمة الحكم المتقدم .
 
 
 

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