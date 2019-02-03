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الرئيس الجديد لهيئة تنمية الصادرات يتسلم عمله اليوم رسميا

الأحد، 03 فبراير 2019 03:00 ص
الرئيس الجديد لهيئة تنمية الصادرات يتسلم عمله اليوم رسميا السفير خالد يوسف
كتب إسلام سعيد
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يتسلم السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات الجديد مهام منصبه اليوم الأحد، خلفا لشرين الشوربجى التى طلبت إعفاءها من منصبها خلال الشهر الماضى ووافق وزير التجارة والصناعة على إعفائها.

وكان المهندس عمرو نصار استقر على اختيار السفير خالد يوسف، قنصل مصر العام فى شنغهاى بالصين ليتولى مهام رئيس هيئة تنمية الصادرات.

وكان "اليوم السابع" انفرد باختيار السفير خالد يوسف رئيسا لهيئة تنمية الصادرات يوم 14 يناير 2019.

جدير بالذكر أن السفير خالد يوسف، حصل على بكالوريوس تجارة وإدارة من جامعة فيكتوريا فى ولينغتون، نيوزيلندا عام 1985، وشغل منصب القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى شنغهاى منذ يناير 2015، وخلال الفترة من أغسطس 2012 وحتى ديسمبر 2014 عمل نائبا مساعدا لوزير الخارجية.

وخلال الفترة من أغسطس 2009 حتى أغسطس 2012 كان نائب الممثل الدائم لمصر لدى الاتحاد الأفريقى، كما شغل خلال الفترة من أغسطس 2008 - يوليو 2009 منصب نائب مدير إدارة المؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية، وفى سبتمبر 2004 - أغسطس 2008 تولى منصب نائب القنصل العام بالقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال الفترة من أغسطس 2003 - أغسطس 2004 عمل السفير خالد يوسف مستشار مدير مكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية كما عمل سكرتير أول سفارة مصر فى تنزانيا خلال الفترة من سبتمبر 1999 وحتى يوليو 2000.

كما شغل السفير خالد يوسف منصب سكرتير أول فى سفارة مصر ببروكسل خلال الفترة من أغسطس 1995 وحتى أغسطس 1999 وكذلك عمل فى الإدارة الاقتصادية والمالية (DG2)، بالاتحاد الأوروبى، ثم ملحق دبلوماسى.


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