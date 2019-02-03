الدفاع المدني بالوادى الجديد يسيطر على حريق فى منطقة زراعية قرية الجديدة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تمكنت وحدات الدفاع المدني بالوادى الجديد من السيطرة على حريق في منطقة زراعية غرب قرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد دون خسائر في الأرواح أو إصابات وتمت السيطرة على النيران والانتهاء من مرحلة التبريد وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق بمساحة زراعية بإحدي قري مركز الداخلة وتبين نشوب حريق محدود في نباتات وأعشاب جافة في منطقة زراعية تقع غرب قرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة وانتقلت سيارات الإطفاء وعربات نقالي المياه لإخماد الحريق ،وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.