الخرباوى: أبو الفتوح والهلباوى وأبو العلا ماضى لم يتركوا فكر الإخوان

كتب أحمد عرفة

أكد ثروت الخرباوى ، نائب رئيس حزب المحافظين ، أن عبد المنعم أبو الفتوح ، ترك الإخوان ولكن لم يخرج عن أفكار التنظيم ، كما أن كمال الهلباوى ، لم يترك فكر الإخوان وما زال يمجد حسن البنا حتى الآن.

وأضاف ثروت الخرباوى ، خلال الندوة التى يعقدها حزب المحافظين ، أن أبو العلا ماضي ، أيضا لم يترك فكر الإخوان وبعض هؤلاء ما زال على علاقة بالتنظيم الدولى للجماعة حتى الآن لأنه انفصل عن الفرع ولكن لم ينفصل عن التنظيم الدولى.

ولفت ثروت الخرباوى ، إلى أن حسن البنا عندما أنشأ التنظيم كان عنده 20 عاما ، متسائلا هل يستطيع شخص لديه 20 عاما فقط أن ينشأ تلك الجماعة دون تمويل خارجى ؟