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الخرباوى: أبو الفتوح والهلباوى وأبو العلا ماضى لم يتركوا فكر الإخوان

الأحد، 03 فبراير 2019 09:37 م
الخرباوى: أبو الفتوح والهلباوى وأبو العلا ماضى لم يتركوا فكر الإخوان ثروت الخرباوي
كتب أحمد عرفة
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أكد ثروت الخرباوى ،  نائب رئيس حزب المحافظين ،  أن عبد المنعم أبو الفتوح ،  ترك الإخوان ولكن لم يخرج عن أفكار التنظيم ،  كما أن كمال الهلباوى ،   لم يترك فكر الإخوان وما زال يمجد حسن البنا حتى الآن. 
 
وأضاف ثروت الخرباوى ، خلال الندوة التى يعقدها حزب المحافظين ، أن أبو العلا ماضي ،  أيضا لم يترك فكر الإخوان وبعض هؤلاء ما زال على علاقة بالتنظيم الدولى للجماعة حتى الآن لأنه انفصل عن الفرع ولكن لم ينفصل عن التنظيم الدولى.
 
ولفت ثروت الخرباوى ،  إلى أن حسن البنا عندما أنشأ التنظيم كان عنده 20  عاما ، متسائلا هل يستطيع  شخص لديه 20  عاما فقط  أن ينشأ تلك الجماعة دون تمويل خارجى ؟ 
 
 

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