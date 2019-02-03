الأسمنت ينخفض 20 جنيها للطن.. واستقرار الحديد اليوم الأحد 3-2-2019

كتبت – منى ضياء

انخفضت أسعار الأسمنت المتداولة فى السوق ما بين 10 – 20 جنيها للطن، فى حين استقرت أسعار الحديد اليوم الأحد الموافق 3-2-2019، بحسب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

وتتراوح أسعار الأسمنت تسليم أرض المصنع ما بين 710 -770 جنيها للطن، ويصل إلى المستهلك بسعر 820 -850 جنيها للطن، فى حين يقل أسمنت التشطيبات بواقع 100 جنيه للطن، ويتراوح سعره ما بين 600-650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 700-750 جنيها للطن لأقصى سعر.

وفى سياق متصل، يتراوح متوسط سعر البيع للحديد تسليم أرض المصنع بين 10.850 ألف جنيه للطن كأقل سعر و11.600 ألف جنيه للطن أعلى سعر، ويصل السعر للبيع التجارى ما بين 11.100 – 11.700 ألف جنيها، فى حين يصل سعر المستهلك إلى 11.300 – 11.800 جنيها للطن.

وأشار الزينى، إلى أن سوق الحديد يشهد حالة من الإقبال على الشراء بسبب استقرار السعر منذ بداية الشهر، ولم يحدث انخفاض جديد للأسعار على خلفية انخفاض سعر الدولار.