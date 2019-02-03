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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 03 فبراير 2019 11:36 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

لسيد الرئيس يستقبل وزير الاقتصاد والطاقة الألماني

السيسي يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزير الاقتصاد الألمانى وممثلى كبرى الشركات الألمانية ويؤكد إرادة الشعب المصرى فى الحفاظ على استقرار وأمن بلاده

 

 

مجلس النواب

رئيس ائتلاف دعم مصر يتقدم بطلب رسمى بالتعديلات الدستورية بتوقيع خُمس الأعضاء لرئيس مجلس النواب.. ورئيس البرلمان يحيل الطلب للجنة العامة

 

 

سامح شكرى

وزارة الخارجية تنجح فى الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين بإيران بتهمة دخولهم بشكل غير شرعى للمياه الإقليمية الإيرانية

 

 

مقبرة

شرطة السياحة تكشف حفائر تنقيب أسفل منزل تقود لـ"مقبرة أثرية" قرب الأهرامات

 

 

البنك-المركزي-المصري

البنك المركزى: سددنا ديون قطر وتركيا بالكامل ومؤشرات الدين ليست مزعجة

 

 

مجلس-النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على قرار التعريفة الجمركية الجديدة

 

 

طبيب كفر الشيخ
 
إحالة طبيب كفر الشيخ المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة للمفتى لأخذ الرأى الشرعى وتحديد الدور الأول من مارس للنطق بالحكم عليه

 

 

مكرم محمد أحمد

القضاء الإدارى يقرر وقف قرار منع ظهور رئيس الزمالك فى الإعلام.. ومكرم محمد أحمد يعلن الالتزام بتنفيذ القرار

 

 

الطقس

ارتفاع الحرارة 8 درجات الثلاثاء والعظمى بالقاهرة تسجل 31 درجة والأرصاد تعلن انخفاضها 10 درجات الأربعاء وهطول أمطار رعدية

 

 

الزمالك

الزمالك يستهل مشوار مجموعات الكونفدرالية بخسارة ثقيلة أمام جورماهيا 4 / 2

 

 

 


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