إصابة شاب سقط من الطابق الثالث بعد اختلال توازنه من شرفة منزلة فى قنا

أصيب شاب فى العقد الثالث من العمر، عصر اليوم الأحد، بكسور وكدمات، وذلك على إثر سقوطه من الطابق الأول بداخل منزله، وذلك فى مركز قفط جنوبى محافظة قنا، وتم تحويله لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

وكان اللواء مجدى القاضى، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود حسن مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد إصابة "فارس محمود" 26 عامًا، بكسور وكدمات وجروح، على إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الأول بمركز قفط جنوب المحافظة.

تم تحويل المصاب لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.