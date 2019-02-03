video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 فبراير 2019 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة شاب سقط من الطابق الثالث بعد اختلال توازنه من شرفة منزلة فى قنا

الأحد، 03 فبراير 2019 03:06 م
إصابة شاب سقط من الطابق الثالث بعد اختلال توازنه من شرفة منزلة فى قنا إسعاف - أرشيفية
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

أصيب شاب فى العقد الثالث من العمر، عصر اليوم الأحد، بكسور وكدمات، وذلك على إثر سقوطه من الطابق الأول بداخل منزله، وذلك فى مركز قفط جنوبى محافظة قنا، وتم تحويله لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

 

وكان اللواء مجدى القاضى، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود حسن مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد إصابة "فارس محمود" 26 عامًا، بكسور وكدمات وجروح، على إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الأول بمركز قفط جنوب المحافظة.

 

تم تحويل المصاب لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص وإصابة 4 فى حادث تصادم بين 5 سيارات على طريق سوهاج نجع حمادى

اخبار الحوادث

قنا اليوم

اخبار مصر

محافظة قنا




لا تفوتك
مرفت التلاوى: إسرائيل تسطو على تراثنا ومشغولاتنا اليدوية

مرفت التلاوى: إسرائيل تسطو على تراثنا ومشغولاتنا اليدوية

"رايتس ووتش التى من بنها".. المنظمة المعادية لمصر تتعامى عن حبس السلطات التركية لامرأة ورضيعها بعد 5 أيام من ولادته.. إعلامية إماراتية: تمارس منهج "اعمل نفسك ميت".. وحقوقى: ازدواجية مفضوحة وأهداف خبيثة

"رايتس ووتش التى من بنها".. المنظمة المعادية لمصر تتعامى عن حبس السلطات التركية لامرأة ورضيعها بعد 5 أيام من ولادته.. إعلامية إماراتية: تمارس منهج "اعمل نفسك ميت".. وحقوقى: ازدواجية مفضوحة وأهداف خبيثة

صور.. مواطن يكتب المصحف الشريف بخط يده فى المحلة.. محمد العنترى: بدأت فى كتابة القرآن الكريم منذ 7 أشهر وأدعو الله أن يطيل عمرى للانتهاء من كتابته.. ويؤكد: كتبت آيات قرآنية وأحاديث بالمساجد بدون مقابل

صور.. مواطن يكتب المصحف الشريف بخط يده فى المحلة.. محمد العنترى: بدأت فى كتابة القرآن الكريم منذ 7 أشهر وأدعو الله أن يطيل عمرى للانتهاء من كتابته.. ويؤكد: كتبت آيات قرآنية وأحاديث بالمساجد بدون مقابل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة