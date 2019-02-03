إخلاء سبيل 3 متهمين بألتراس أهلاوى فى أحداث مباراة حورويا الغينى

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل ثلاثة من أعضاء ألتراس الأهلى المتهمين فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى وحورويا الغينى بالبطولة الأفريقية باستاد السلام.

المتهمون المخلى سبيلهم وليد صلاح، ومحمود همام، وسينا أبو رقية، فى القضيه رقم 1408 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا يواجهون اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات.