إخلاء سبيل المتهمين فى واقعة ضبط سجائر مجهولة المصدر بالوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

قررت المحكمة الجزئية بالوادى الجديد برئاسة المستشار أحمد الزيني إخلاء سبيل المتهمين فى واقعة ضبط سجائر مجهولة المصدر بالفرافرة أثناء المرور على أحد الأكمنة الأمنية وتبين وجود كميات من السجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ عليها وتحرر بها المحضر رقم 119 إدارى مركز شرطة الفرافرة لسنة 2019.

وكانت قوة شرطة من مركز شرطة الفرافرة قامت بضبط شاحنة بها حمولة 14850 قاروصة سجائر مجهولة المصدر بحوزة شخصين من محافظة المنيا وأكدا فى التحقيقات أنهما قاما بنقل تلك الكمية لصالح آخرين على غير رغبتها وتلقيا تهديدات من مجهولين فى حال عدم القيام بنقل تلك السجائر وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين فى القضية واستكمال التحريات واستدعاء ضابط الواقعة للإدلاء بشهادته فى الواقعة.