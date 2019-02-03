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إحالة أوراق 5متهمين بـ"خلية أكتوبر الإرهابية" للمفتى.. والنطق بالحكم 3مارس

الأحد، 03 فبراير 2019 01:40 م
إحالة أوراق 5متهمين بـ"خلية أكتوبر الإرهابية" للمفتى.. والنطق بالحكم 3مارس المستشار شعبان الشامى-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إرسال أوراق 5 متهمين بقضية "خلية أكتوبر" لفضيلة المفتى لاستطلاع الرأى الشرعى، مع تحديد جلسة 3 مارس للنطق بالحكم، واستمرار حبس المتهمين.
 
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضى وأحمد رضا.
 
كانت قد قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقاً، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة، التى اصدرت قرارها المتقدم.
 
 

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