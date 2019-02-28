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80 دارسا أفارقة يدخلون برنامج الأوقاف التدريبى للدعاة

الخميس، 28 فبراير 2019 06:00 ص
80 دارسا أفارقة يدخلون برنامج الأوقاف التدريبى للدعاة دارسين افارقه بالقاهره
كتب - إسماعيل رفعت
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 تستضيف الأكاديمية العالمية لتدريب الدعاة باللغات التابعة لوزارة الأوقاف، اليوم الخميس، أول وفد من الدارسين الأفارقة وعددهم 80 دارسا ضمن 100 دارس على المنحة الأفريقية التى خصصتها الوزارة.
 
وتخصص الوزارة برنامج كفالة لطلاب أفارقة يدرسون بمصر، ويجرى تخصيص برنامج لهم ضمن الأكاديمية العالمية لتدريب الدعاة باللغات التابعة لوزارة الأوقاف.
 
ويتزامن ذلك مع بث وزارة الأوقاف خطبة الجمعة، المقبلة، وموضوعها "البناء الاقتصادى السديد وأثره فى استقرار المجتمع مترجمة" إلى اللغتين الافريقيتين، السواحيلية والهوسا.
 
 
وقالت الوزارة: إن ذلك يأتى فى إطار واجبنا الشرعى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعا من خلال تواصل الحضارات لا تصادمها، قررت وزارة الأوقاف المصرية نشر خطبة الجمعة أسبوعيا بعدة لغات لا تقل عن خمس لغات أسبوعيا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوى القدرات الخاصة.
 
وقد قام بترجمتها إلى اللغة السواحيلية الدكتور أيمن إبراهيم الأعصر، وترجمتها إلى لغة الهوسا الدكتور صالح كورا.
 
من جانبه أكد الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى والمتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة تتطلع إلى دور عالمى فى نشر الفكر الوسطى.
 
وأضاف طايع، لـ"اليوم السابع"، أن ترجمة الخطبة باللغات الرئسية والعالمية، خاصة الأفريقية وبالوسائل المختلفة يخدم المهج الوسطى ويكبح جماح التطرف.
 
وزاره الاوقاف، ترجمه الخطبه، دارسين افارقه، الهوسا، السواحيليه، اكاديميه الدعاه

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وزاره الاوقاف

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