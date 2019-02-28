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6 أساتذة يتنافسون على منصب "إعلام القاهرة" أبرزهم العميدة والوكيلة

الخميس، 28 فبراير 2019 05:00 ص
6 أساتذة يتنافسون على منصب "إعلام القاهرة" أبرزهم العميدة والوكيلة كلية الإعلام جامعة القاهرة - أرشيفية
وائل ربيعى
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أعلنت جامعة القاهرة، الكشوف المبدئية للمرشحين على منصب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، مؤكدة أن عدد الأساتذة الذين ترشحوا لشغل المنصب بعد قرار إعادة الإجراءات بلغ 6 أساتذة أبرزهم الدكتورة هبة السمرى، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة هويدا مصطفى، القائم وكيل الكلية للدراسات العليا.

ويتنافس على منصب عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة أيضا، كل من الدكتورة سلوى العوادلى والدكتورة حنان جنيد والدكتورة أمانى فهمى والدكتور أيمن منصور ندا.

كانت أعلنت جامعة القاهرة، غلق باب الترشح لعمادة كلية الإعلام بالجامعة يوم الإثنين الماضى 25 فبراير الجارى. ونص قرار الجامعة، على أن يتم فتح باب الطعون يوم الثلاثاء 26 فبراير الجارى ويغلق باب الطعون يوم الأحد 3 مارس المقبل ويتم إعلان الأسماء النهائية للمررشحين يوم الخميس 7 مارس المقبل.

يذكر أن جامعة القاهرة قررت إعادة إجراءات الترشح لمنصب عميد كلية الإعلام بالجامعة بعد انتهاء المدة القانونية لاختيار المرشحين السابقين.

 

 


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