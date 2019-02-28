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وزير نمساوى يطالب بأن يكون "الاعتقال الوقائى" للاجئين من سلطة القضاء وحده

الخميس، 28 فبراير 2019 02:57 م
وزير نمساوى يطالب بأن يكون "الاعتقال الوقائى" للاجئين من سلطة القضاء وحده لاجئين ـ صورة أرشيفية
فيينا(أ ش أ)
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طالب وزير العدل النمساوى جوزيف موسر، بأن يكون للقضاء وليس للحكومة النمساوية الحق فى إقرار الاعتقال الوقائي، وهو مشروع القانون الذى تعكف الحكومة على إعداده ليتاح للأجهزة الأمنية اعتقال طالبى اللجوء الخطرين.

وقال موسر - فى تصريحات صحفية اليوم الخميس - إنه لا يوجد اعتقال وقائى فى الوقت الحالى إلا فى معتقل جوانتانامو، بالإضافة إلى الحبس الاحتياطى فى استراليا وبريطانيا بالنسبة للمشتبه فيهم أنهم إرهابيون، موضحا أن تمرير مشروع القانون فى البرلمان يحتاج الى أغلبية الثلثين، لكنها غير متوفرة حتى الآن.

من جانبه، قال وزير الداخلية النمساوى هيربرت كيكل، إن الاعتقال الوقائى لطالبى اللجوء الخطرين يتماشى مع أحكام محكمة العدل الأوروبية، ولا يتناقض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، موضحا أن الاعتقال الوقائى سيكون فى حالات تهديد النظام العام وللسيطرة على العناصر الخطرة من طالبى اللجوء.

 


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وزير العدل النمساوى

لاجئين

الاعتقال الوقائى




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