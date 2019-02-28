video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير: احتجاجات السترات الصفراء كلفت فرنسا 0.2% من النمو

الخميس، 28 فبراير 2019 02:08 م
وزير: احتجاجات السترات الصفراء كلفت فرنسا 0.2% من النمو وزير المالية الفرنسى برونو لومير
رويترز
إضافة تعليق

قال وزير المالية الفرنسى برونو لومير اليوم الخميس إن احتجاجات "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة كبدت اقتصاد بلاده 0.2% من النمو الاقتصادى منذ بدايتها.

اندلعت الاحتجاجات منتصف نوفمبر بسبب زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة المعيشة لكنها تطورت لتصبح حركة أوسع نطاقا ضد الرئيس إيمانويل ماكرون ومساعيه لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وفى ذروتها فى ديسمبر أجبرت الاحتجاجات الأسبوعية العديد من الشركات والمتاجر على الإغلاق فى وسط باريس ومدن أخرى فى حين شهدت العاصمة أسوأ أعمال شغب وتخريب فى عشرات السنين.

وقال لومير فى تصريحات تلفزيونية "إنها تكلفة مرتفعة جدا، حوالى 0.2% من النمو الفصلى، وبالتالى هذا كثير". وقالت الحكومة الفرنسية من قبل إن الاحتجاجات كلفت الاقتصاد أكثر من 0.1% من النمو فى الربع الرابع وهو ما يعادل نحو 2.5 مليار يورو (2.85 مليار دولار).

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

آلاف ينظمون مسيرات فى فرنسا مع استمرار احتجاجات "السترات الصفراء"

حرب دولية ضد التكنولوجيا لاحتواء التهديدات أم لإنهاء عصر العولمة؟.. داعش والجواسيس نجحوا فى اختراق الغرب عبر الـ"سمارت فون".. والتحرك يمثل امتدادا لتمرد "السترات الصفراء" لإنهاء عصر الانفتاح والحدود المفتوحة

المئات من السترات الصفراء الفرنسية يتظاهرون أمام مقر الأمم المتحدة فى جنيف

فرنسا

برونو لومير

السترات الصفراء

احتجاجات فرنسا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة