video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نيكي يهبط مع تلاشي آمال التجارة وتفاقم متاعب المصانع

الخميس، 28 فبراير 2019 12:02 م
نيكي يهبط مع تلاشي آمال التجارة وتفاقم متاعب المصانع مؤشر نيكى اليابانى
رويترز
إضافة تعليق
تراجع المؤشر نيكي الياباني، اليوم، الخميس، مع انحسار الآمال فى إحراز تقدم بمفاوضات التجارة الأمريكية الصينية، وبعد بيانات أظهرت أكبر تراجع في ناتج المصانع اليابانية في عام، مما هبط بأسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.
 
وتفاقمت خسائر الأسهم اليابانية فى أواخر المعاملات، مما عزاه المتعاملون إلى قيام المستثمرين بغلق مراكزهم بينما كانوا ينتظرون مزيدا من التفاصيل من القمة الأمريكية- الكورية الشمالية في فيتنام.
 
وأغلق نيكي منخفضا 0.8 بالمئة ليسجل المؤشر القياسي 21385.16 نقطة.
 
ونزلت أسهم شركات الآلات وتلك المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات الشحن، لتهبط أسهم فانوك 2.1 بالمئة وطوكيو إلكترون 1.6 بالمئة وكوماتسو 2.6 بالمئة وميتسوي أو.اس.كيه لاينز 1.6 بالمئة.
 
وانخفض مؤشر قطاع الآلات الكهربائية 1.6 بالمئة وقطاع الشحن البحري 1.5 بالمئة في أداء هو الأسوأ بالسوق اليوم.
 
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة إلى 1607.66 نقطة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شحن 6500 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

اقتصاد

كوريا الشمالية

فيتنام

مؤشر قياسي

خبر

شحن البحري




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة