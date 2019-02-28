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نقابة الأطباء تشترط دراسة خريجى الكليات الأجنبية الأحياء والفيزياء للحصول على عضويتها

الخميس، 28 فبراير 2019 12:55 م
نقابة الأطباء تشترط دراسة خريجى الكليات الأجنبية الأحياء والفيزياء للحصول على عضويتها الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء
كتبت آية دعبس
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قالت النقابة العامة للأطباء، إنه حفاظا على مهنة الطب مما يعتريها هذه الأيام من إخطار خاصة بالتعليم الطبى، فى بعض الجامعات الخاصة والأجنبية فقد اتخذ مجلس نقابة الأطباء، عدة قرارات هامة بالنسبة للدارسين بكليات الطب الأجنبية، حيث اشترطت دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد أساسية مؤهلة لدراسة الطب، وتقديم شهادة الثانوية العامة علمى علوم، أو شهادة توضح دراسة هذه المواد المؤهلة عند طلب القيد بالنقابة.
 
وأوضحت فى بيان، أنه سيتم عرض على الجمعية العمومية للنقابة، إقرار عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 10% من الحد الأدنى للقبول كليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، بالنسبة للدارسين بالكليات الأجنبية أيضا، بحيث يتم تطبيق هذا البند على الطلاب الحاصلين عى الثانوية العامة المصرية عام 2018 وما بعدها.
 
وقررت النقابة عدم قيد خريجى كليات الطب الخاصة التى لم تبدأ بها الدراسة ما لم تكن الكلية تمتلك مستشفى جامعى بعدد أسره  مناسب للتدريب، أما الكليات التى بدأت الدراسة بها فتمنح فترة سماح 3  سنوات لتوفيق أوضاعها وإلا فلن يتم قيد خريجيها بالنقابة.
 
 

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وقف قيد خريجى كليات الطب




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