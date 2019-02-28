ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة 911 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 50590 من البضائع العامة منها عدد 124 سيارة نقل محملة بـ 6270 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 109250 بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 10069 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 6350 طن فوسفات و 3500 طن يوريا و 400 طن رمل كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 911 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 991 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1973 حاوية مكافئة بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13900 طن حديد و 1500 طن خردة و 5000 طن قمح و 2126 طن خشب زان و 2320 طن عدس و 400 طن أرز .