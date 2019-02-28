مياه الشرب بدمياط تنظم قافلة توعية على مدار يومين بمركز فارسكور

دمياط - معتز الشربينى

نظم فريق التوعيه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، قافلة مائية بمركز و مدينة فارسكور يومى 27-28 فبراير تحت عنوان" النقطه بتفرق" شارك فيها كل أجهزة الشركة ضمت المعمل المتنقل لأخذ عينات المياه للكشف عن جودتها، ومسؤلى شبكات المياه، ومسؤلى شبكات الصرف ومسؤلى القطاع التجارى.

وشارك من الجهات الخارجية مديرية الأوقاف والصحه والسكان والبيئه والتربية والتعليم وتضمنت فاعليات القافله ندوات عن كيفيه ترشيد استهلاك المياه وطرق المحافظه عليها وكذلك الاستخدام الآمن للصرف الصحى وكما تم تنظيم ورشه لتعليم مبادئ السباكة الخفيفه، وذلك للتغلب على مشاكل المياه البسيطه والتى تحدث بالمنزل.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتحت قيادة المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.