مكافحة المخدرات تضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو حشيش بقصد الاتجار فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد

القى رجال المباحث بقسم شرطة المرج، القبض على عاطلين بحوزتهما 2 كيلو حشيش قبل بيعهم على عملائهم فى المنطقة، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وردت معلومات مسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمباحث، وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كل من "أحمد م." 33 سنة محكوم عليه بالحبس سنة فى قضية "تبديد"، و"مايكل س." 30 سنة سابق اتهامه فى 6 قضايا آخرهم "سلاح بدون ترخيص" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات".

أثناء تواجدهما بالمنطقة سكنهما وبحوزتهما 2 كيلو و 500 جرام حشيش وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.